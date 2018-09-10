Жаркие дебаты. В историю войдет не только результат этого единого дня голосования, но и предвыборная кампания. Число кандидатов за время предвыборной гонки сократилось вдвое. А сами политики в погоне за электоратом делали скандальные заявления. Чем запомнится эта предвыборная гонка, вспоминаем вместе.

Жаркие дебаты. В историю войдет не только результат этого единого дня голосования, но и предвыборная кампания. Число кандидатов за время предвыборной гонки сократилось вдвое. А сами политики в погоне за электоратом делали скандальные заявления. Чем запомнится эта предвыборная гонка, вспоминаем вместе.Самые горячие споры возникли среди "левых" кандидатов. Московский журналист Максим Шевченко баллотировался на пост губернатора от партии КПРФ. Но муниципальный фильтр не прошел. Кто-то из местных депутатов подписался не только за представителя КПРФ, но и за другого кандидата в губернаторы. С выборов Шевченко сняли. Решение облизбиркома он пытался оспорить даже в Верховном суде - безрезультатно. Шевченко подавал иск в суд на Следственный комитет, но и здесь потерпел неудачу.Максим Шевченко, лидер списка КПРФ на выборах в ЗакСобрание области: "Все у них шито белыми нитками. Они настолько грубо ляпали этот сбор своих подписей по муниципальному фильтру, они настолько грубо, там ничего другого и нет, там изящества мы никогда не наблюдаем. Они настолько грубо это все делали, что сейчас они просто как мелкие уголовники, причем люди в форме, которые должны защищать закон, они вытирают ноги о закон".Кандидат от коммунистов искал электорат по всей области. Поддерживал митинги против мусорных полигонов, поздравлял мусульман в Курбан-байрамом. В мечети снова обвинил действующую власть в неуважении к народу: не понравилось, что поздравить с праздником верующих от Белого дома пришла женщина-чиновник. Кстати, в областной администрации на нападки Шевченко никак не реагировали. А вот кандидат от КПСС - Коммунистической партии социальной справедливости - Иван Алтухов, по мнению коммунистов, всячески пытался им навредить.Антон Сидорко, первый секретарь Владимирского обкома КПРФ: "Пример очередной чернухи подоспел. Вот сейчас по городу Владимиру распространяется такая газета. Это уже третья его чернушная газета, направленная против КПРФ!"Максим Шевченко, лидер списка КПРФ на выборах в ЗакСобрание области: "КПСС повысит пенсии и зарплаты, ни одного голоса предателям из КПРФ".Иван Алтухов вел свою пиар-кампанию, преимущественно, в соцсетях. Кандидат в губернаторы делал коллажи на своих оппонентов, обвинял в продажности КПРФ, ЛДПР и называл себя "народным губернатором". А потом, за несколько дней до выборов, вдруг передумал участвовать в губернаторской гонке. В итоге, из 3 млн уже напечатанных бюллетеней фамилию Алтухова пришлось вычеркивать ручкой."Друзья! Сегодня я снял свою кандидатуру с выборов губернатора Владимирской области. Поскольку победа Орловой не вызывает сомнения, не имеет смысла бороться за утешительный приз в виде почетного второго места. Это ничего не даст. Поэтому я решил все силы сконцентрировать на ведении кампании по выборам в Законодательное собрание, где для КПСС важен каждый голос".И Шевченко, и Алтухов, прошли в ЗакСобрание области. Теперь политикам, которые заочно оскорбляли друг друга, предстоит встречаться лично на заседаниях.В ЗакСобрание области пытался пройти и Дмитрий Павлов. Руководитель проекта "Народный контроль" баллотировался от "Единой России". В анонимном телеграмм-канале "Бабушка надвое сказала", где периодически всплывают различные неподтвержденные сообщения о жизни в 33 регионе, появилась информация, что в одном из детсадов Владимира за кандидата агитируют голосовать родителей. Воспитатели якобы собирали контакты мам и пап, которые согласны отдать свой голос за руководителя проекта "Народный контроль"."Уже в нашей группе 10 подписей собрали. С телефонами!" - "По поводу?" - "Голосовать за "Единую Россию". Я в шоке". - "Там понимаете, как... Ведь никто не обязует, когда вы зайдете..." - "А для чего сотовый телефон давать?" - "Это проголосовал или нет. Это именно просто сходил на выборы".Сотрудники детсада в общении со СМИ все отрицали. А в избиркоме области заявили, что предвыборная кампания прошла в штатном режиме. Ни судебные разбирательства, ни мелкие нарушения агитационной кампании на выборы не повлияли.