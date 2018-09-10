Мария Порошина недавно развелась с актером театра Современник Ильей Древновым. По слухам звезда российских сериалов ждет пятого ребенка.

Мария Порошина недавно развелась с актером театра "Современник"Ильей Древновым. По слухам звезда российских сериалов ждет пятого ребенка.У Марии четверо детей. 22-летняя Полина от гражданского супруга актераГоши Куценко. От брака с ИльейДревновыму артистки подрастают 12-летняя Серафима,8-летняя Аграфена и Глафира, которой только три года.В семье с Древновым Порошина была главным кормильцем. Работаладаже на больших сроках беременности, да и в декретном отпуске никогда не задерживалась.Когда ее младшей дочери не было и двух месяцев артистка вернулась на съемочнуюплощадку.Пока 44-летняя Мария обеспечивала семью, с детьми седели бабушки,две няни, а также отец малышек. Илья развозил дочек по кружкам и выполнял бытовыепоручения. Древнова чаще можно увидеть на сцене, нежели на экранах, он занят вшести спектаклях "Современника". Как сообщает сайт "Комсомольскаяправда", востребованная в кино и сериалах актриса Мария Порошина,зарабатывала больше мужа.Отметим, что минувшим летом Мария и Илья развелись.Инициатива расстаться исходила от артистки. После расторжения брака Древновпродолжил видеться с дочками. О причинах развода пара не рассказывает.Отметим, что недавно завершились съемки очередного сезонасериала "Челночницы", в котором задействована артистка. Как говорят в окружениизвезды, Порошина ждет пятого ребенка. Возможно или нет примирение Марии и Ильи– неизвестно. До развода актриса часто хвасталась идиллией с Древновым, анедавно рассказывала, что мечтает снова стать матерью.Напомним, что с отцом старшей дочери Гошей Куценко актрисарассталась тоже по собственной инициативе. Она не смогла простить изменугражданского мужа.