Мария Порошина недавно развелась с актером театра Современник
Ильей Древновым. По слухам звезда российских сериалов ждет пятого ребенка.
Мария Порошина недавно развелась с актером театра "Современник"
Ильей Древновым. По слухам звезда российских сериалов ждет пятого ребенка.
У Марии четверо детей. 22-летняя Полина от гражданского супруга актера
Гоши Куценко. От брака с Ильей
Древновым
у артистки подрастают 12-летняя Серафима,
8-летняя Аграфена и Глафира, которой только три года.
В семье с Древновым Порошина была главным кормильцем. Работала
даже на больших сроках беременности, да и в декретном отпуске никогда не задерживалась.
Когда ее младшей дочери не было и двух месяцев артистка вернулась на съемочную
площадку.
Пока 44-летняя Мария обеспечивала семью, с детьми седели бабушки,
две няни, а также отец малышек. Илья развозил дочек по кружкам и выполнял бытовые
поручения. Древнова чаще можно увидеть на сцене, нежели на экранах, он занят в
шести спектаклях "Современника". Как сообщает сайт "Комсомольская
правда", востребованная в кино и сериалах актриса Мария Порошина,
зарабатывала больше мужа.
Отметим, что минувшим летом Мария и Илья развелись.
Инициатива расстаться исходила от артистки. После расторжения брака Древнов
продолжил видеться с дочками. О причинах развода пара не рассказывает.
Отметим, что недавно завершились съемки очередного сезона
сериала "Челночницы", в котором задействована артистка. Как говорят в окружении
звезды, Порошина ждет пятого ребенка. Возможно или нет примирение Марии и Ильи
– неизвестно. До развода актриса часто хвасталась идиллией с Древновым, а
недавно рассказывала, что мечтает снова стать матерью.
Напомним, что с отцом старшей дочери Гошей Куценко актриса
рассталась тоже по собственной инициативе. Она не смогла простить измену
гражданского мужа.