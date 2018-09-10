Одна из школ Петропавловска-Камчатского закрыта на карантин после многочисленных жалоб детей на плохое самочувствие.
Одна из школ Петропавловска-Камчатского закрыта на карантин после многочисленных жалоб детей на плохое самочувствие.
Решение о закрытии школы № 42 принято по итогам проверки ее спецкомиссией, в которую входил глава города, врачи и прокуроры. Причиной визита стали многочисленные обращения детей с жалобами на общее недомогание.
Карантин будет сохраняться всю неделю. Сейчас идет обследование пищеблока школы, проверяют состояние здоровья как детей, педагогов и поваров, сообщает РИА Новости.