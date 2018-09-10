Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о реакции лидера Северной Кореи на послание от российского президента, которое она ему привезла.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о реакции лидера Северной Кореи на послание от российского президента, которое она ему привезла.Матвиенко обратила внимание на несколько ключевых моментов. В первую очередь, Ким Чен Ынявно был крайне заинтересован содержанием письма, о чём свидетельствует тот факт, что он пробежал его глазами прямо во время самого момента получения документа.Позднее, во время очередной беседы с Матвиенко лидер КНДР вернулся к обсуждению письма и назвал послание "прекрасным".Если принять во внимание, что в своих высказываниях на какую-либо тему Ким Чен Ын, по выражению Валентины Матвиенко строго придерживался дипломатической лексики, то такая оценка может означать превосходную степень восприятия северокорейским лидером полученного документа.Стоит вспомнить, что, по словам помощника президента Росии Юрия Ушакова, послание в целом содержало изложение позиции Владимира Путина по корейскому урегулированию.Ким Чен Ын попросил передать его ответ в устной форме. Это может означать, что лидер КНДР склонен выстраивать доверительные межличностные отношения.Это, кстати, подтверждается и тем фактом, что Ким Чен Ын, говоря об отношениях с США, в первую очередь вспоминал его личную встречу с Дональдом Трампом."Саммит Сингапурский прошел успешно, но сейчас они ожидают и встречных шагов, потому что не может быть, чтобы в одностороннем порядке только Северная Корея предпринимала шаги по денуклеаризации", — пересказала Матвиенко слова Ким Чен Ына.Исходя из этих слов, ясно, что в Пхеньяне рассчитывают, что реализация договорённостей, достигнутых в Сингапуре, будет идти на встречных курсах, что и станет демонстрацией успешного процесса потепления между КНДР и США.Между тем, последние заявления из Вашингтона показывают, что в США успехом считают сам факт встречи в Сингапуре и то, что КНДР под давлением американской администрации согласились на выполнение определённых шагов по сдерживанию своей ядерной программы.В Пхеньяне считают, что они уже встали на путь денуклеаризации и полагают, что сделанные шаги, в том числе по закрытия одного из полигонов, позволяют им рассчитывать на соответствующую международную оценку."Роль России на мировой арене растет, и Россия снова стала влиятельным государством", — приводит Матвиенко слова Ким Чен Ына. Он рассчитывает, что Россия, в связи с предпринятыми КНДР шагами, будет способствовать ослаблению международных санкций в отношении КНДР.