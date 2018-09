Сотрудники компании The Boring Company, основанной Илоном Маском, пользуются обычными контроллерами от игровой приставки Xbox, чтобы управлять огромными машинами для бурения туннелей. Процесс управления гигантским буром посредством геймпада представители фирмы называют лучшей в истории видеоигрой.

Сотрудники компании The Boring Company, основанной Илоном Маском, пользуются обычными контроллерами от игровой приставки Xbox, чтобы управлять огромными машинами для бурения туннелей. Процесс управления гигантским буром посредством геймпада представители фирмы называют "лучшей в истории видеоигрой".Как показано на коротком видео, выложенном в официальном твиттере The Boring Company, контроллер Microsoft служит для управления одной из секций буровой установки. Может ли им пилотироваться вся машина целиком, неясно.Best video game ever pic.twitter.com/DlGFsji76l— The Boring Company (@boringcompany) 8 сентября 2018 г.Ранее The Boring Company заявляла о намерении возвести туннель The Loop под Лос-Анджелесом, чтобы жители города могли добраться из центра города до любого терминала международного аэропорта LAX за 8 минут. Планируется, что новая сеть общественного транспорта будет состоять из электрокапсул, перевозящих по 16 пассажиров за раз. Помимо Лос-Анджелеса, подземная транспортная система строится в Чикаго.∎Илон Маск запустит "подземный трамвай" в аэропорт Чикаго читайте такжеThe Boring Company — не первая компания, приспособившая геймпад Microsoft для управления технически сложным оборудованием. Например, на атомной подлодке USS Colorado, ранее в этом году взятой на вооружение США, для управления фотонными мачтами используется контроллер от Xbox 360. Как заявлял командир судна Рид Коэпп, игровой манипулятор дешев в эксплуатации и интуитивно понятен всем членам экипажа.