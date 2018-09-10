Никаких трений между американскими астронавтами и российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС) нет.

Никаких трений между американскими астронавтами и российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС) нет.Об этом в специальном видеообращении с борта МКС рассказал общественности в своем аккаунте ВКонтакте космонавт Сергей Прокопьев.По его словам, международная экспедиция работает в спокойной и дружественной обстановке, где каждый занят своим делом. Он, например, готовится в роли обеспечивающего оператора помочь коллегам при выходе в открытый космос.Прокопьев коснулся и волнующей всех темы дырки бытового отсека корабля "Союз МС-09", показав его в видеоролике и отметив, что его обитатели находятся без скафандров, а сама утечка ликвидирована с помощью специального герметика."Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров, никто дырку пальцем не затыкает, как пишут в СМИ", — успокоил космонавт.В конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Ее причиной стала дырочка в обшивке корабля "Союз".