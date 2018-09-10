Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко похвасталась нежным снимком с дочерью Миланой. Поклонники посчитали фото неприличным.

Супруга футболиста Дмитрия ТарасоваАнастасия Костенко похвасталась нежным снимком с дочерью Миланой. Поклонникипосчитали фото неприличным.Анастасия опубликовала вличном Instagram–аккаунте снимок, на котором держит дочь на руках. При этомжена спортсмена облачена в наряд без бретелек, открывающий взору ее вздымающуюсягрудь."Два месяца, как я встатусе "Мама".😍IV триместр невероятен, как в космосе – полет нормальный 😍❤️ Заметила, что стала еще нежнее, чувствительнееи сентиментальнее, особенно в моментах связанных с семьей. Окружающие менянезнакомые и злые люди окончательно перестали вызывать отрицательные эмоции.Просто это стало неважно. Не знаю, по каким там критериям отбираются #яжматери,но мне кажется, только нездоровые люди будут осуждать материнскую любовь ксвоему ребенку и настоящее наслаждение от процесса (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала Костенко под фото.Отметим, что рассуждения Анастасиио материнстве мало заинтересовали подписчиков. Они принялись обсуждать оголеннуюгрудь, которая якобы выглядывала из декольте."Я одна вижу сосок?","Вы что дикие ?сосок не видели ?", "точно, сосок видно", "Сосокбез ареолы, ну да 😂", "Ага кажется что сосок видать))", "У вассосок виден", "Вот если бы все не написали про сосок я бы дажевнимание не обратила. Все натурально и красиво, не придирайтесь", -указывали на оплошность фолловеры.Отметим, что супругаТарасова тут же ответила на обвинения в излишней откровенности. "Мне кажется,что это не совсем нормально, видеть то, чего нет", – написала она одному изкомментаторов.За Косенко заступились идругие поклонники. Они отметили, что на грудь Анастасии падает тень от ножкималыша. "В глазах у вас сосок, это тень от ножки малышки", "Гдесобственно вы сосок увидели, люди? Это отсвет от ножки малышки, но никак несосок, он расположен явно ниже. Нет, ну конечно возможно у вас соски на носу,тогда, вопросы отметаются в сторону) А фото очень нежное и трепетное, выпрекрасны, Настюш❤️","блин, да физически сосок не может быть ТАК высоко! Девочки, ну чего вы🤦 на свою посмотрите грудь в конце концов, неможет так быть вы-со-ко 😂",– рассуждали пользователи Сети.