В администрации намерены создать интерактивную карту

В администрации намерены создать интерактивную картуКостромичи стали чаще жаловаться на свалки крупногабаритного мусора во дворах города.Жители жалются, что соседи не вывозят отходы после ремонта. Шкафы, остатки строительных материалов и хлам остаются во дворах в течение нескольких недель. Глава городской администрации Алексей Смирнов поручил создать интерактивную карту по заявлениям костромичей.Она будет обновляться ежедневно. Комитет городского хозяйства и управление муниципальных инспекций должны незамедлительно принять меры.