Умоляет уволить. Герой труда Алиса Аксёнова отправила открытое письмо министру культуры Российской федерации – Владимиру Мединскому. В нем почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника требует отставки Игоря Конышева.

Умоляет уволить. Герой труда Алиса Аксёнова отправила открытое письмо министру культуры Российской федерации – Владимиру Мединскому. В нем почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника требует отставки Игоря Конышева. В письме Алиса Аксенова пишет, что музей входит в свой 60-летний юбилей в состоянии глубокого кризиса, и всё это, по ее мнению, по вине нынешнего руководителя. Стоит отметить, что Алиса Ивановна уже отправляла министру культуры подобное письмо, но реакции на него не последовало.Алиса Аксёнова, советник губернатора по культуре, почётный Президент ВСМЗ: "Министр два года тому назад прислал нам просто чудовище! Этого товарища, который работал до этого в Росатоме, и из Росатома у него такая карьера интересная: "Горки Ленинские", где он дров много наколол, и потом прислали его к нам. За два года он порушил 22 экспозиции, те, за которые мы получили две государственные премии и премию президента. Я вообще не знаю, как?! Это очень тяжело переживается".Алиса Аксёнова возглавляла музей 50 лет. Бывший руководитель и почетный президент музея-заповедника переживает за будущее, которое, по её словам, очень туманно, а так же из-за разрушения экспозиций, которые собирались в очень тяжелых условиях.