Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата. Ими стали нападающий уфимского Салавата Юлаева Антон Бурдасов, защитник астанинского Барыса Даррен Диц и вратарь омского Авангарда Игорь Бобков.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата. Ими стали нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов, защитник астанинского "Барыса" Даррен Диц и вратарь омского "Авангарда" Игорь Бобков. Лучшим новичком признан форвард ярославского "Локомотива" Николая Коваленко.Бурдасов забросил четыре шайбы и отдал две передачи в четырех матчах, набрав баллы за результативность во всех играх своей команды и возглавив список лучших бомбардиров. Диц в трех гостевых матчах за "Барыс" набрал 5 очков (2+ 3) – лучший результат среди защитников лиги. Бобков в одном из матчей отыграл "на ноль" и отразил 97,33% бросков. Коваленко в трех победных матчах команды отметился одной заброшенной шайбой, которая стала для него дебютной в КХЛ.