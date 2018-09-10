Состряпанное Лондоном дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери продолжает рассыпаться на глазах. Предъявив миру так называемых отравителей по фамилиям Петров и Баширов, британские власти надеялись убедить весь мир в причастности Москвы к инциденту. Но вышло наоборот: все кому не лень смеются над очередной грубой фальшивкой, находя в ней все новые несостыковки.

Состряпанное Лондоном дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери в Солсбери продолжает рассыпаться на глазах.Предъявив миру так называемых отравителей по фамилиям Петров иБаширов, британские власти надеялись убедить весь мир в причастностиМосквы к инциденту. Но вышло наоборот: все кому не лень смеются надочередной грубой фальшивкой, находя в ней все новые несостыковки.Как отмечает журналист Ник Кларк, британская полиция не подтверждает причастность к отравлению Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские СМИ называют "сотрудниками ГРУ". Однако это не мешает премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямо противоположное, вновь и вновь обвиняя в произошедшем Москву.Журналист подчеркивает, что, по данным полиции, Скрипалиушли из дома в 9:15 утра и в течение дня туда не возвращались."Подозреваемые приехали в Солсбери около полудня. Как тогда "Новичок"попал на тела Скрипалей?" – недоумевает Кларк.На опубликованных в Сети записях видно, что "подозреваемые" в отравлении Скрипалейидут по дороге в Солсбери, однако нет кадров, где они подходят к домубывшего сотрудника ГРУ. "И нет фотографий и с того места, где был найденподдельный флакон якобы для духов", – цитирует журналиста НТВ.Кроме того, напомнил Кларк, в отеле, где остановились подозреваемые, были взяты пробы, в обеих из которых обнаружили следы "Новичка" – нервно-паралитическоговещества, которым якобы отравили отца и дочь. "Даже если "Новичок" вотеле правда был, это означает либо то, что подозреваемые смешивали вномере бинарную систему, либо то, что флакон был не герметичен", -подчеркнул журналист, добавив, что оба варианта – чистое самоубийство.Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаляи его дочери Юлии. Власти Соединенного Королевства сообщили, что этодействующие сотрудники ГРУ – некто Александр Петров и Руслан Боширов. Для пущей убедительности были предъявлены фотокарточки "отравителей". На их арест выпущен европейский ордер.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипальи его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. ВластиВеликобритании без предъявления доказательств обвинили Россию впричастности к инциденту. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.