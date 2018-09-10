Состряпанное Лондоном дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери в Солсбери продолжает рассыпаться на глазах.
Предъявив миру так называемых отравителей по фамилиям Петров и
Баширов, британские власти надеялись убедить весь мир в причастности
Москвы к инциденту. Но вышло наоборот: все кому не лень смеются над
очередной грубой фальшивкой, находя в ней все новые несостыковки.
Состряпанное Лондоном дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери в Солсбери продолжает рассыпаться на глазах.
Предъявив миру так называемых отравителей по фамилиям Петров и
Баширов, британские власти надеялись убедить весь мир в причастности
Москвы к инциденту. Но вышло наоборот: все кому не лень смеются над
очередной грубой фальшивкой, находя в ней все новые несостыковки.
Как отмечает журналист Ник Кларк, британская полиция не подтверждает причастность к отравлению Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские СМИ называют "сотрудниками ГРУ". Однако это не мешает премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямо противоположное, вновь и вновь обвиняя в произошедшем Москву.
Журналист подчеркивает, что, по данным полиции, Скрипали
ушли из дома в 9:15 утра и в течение дня туда не возвращались.
"Подозреваемые приехали в Солсбери около полудня. Как тогда "Новичок"
попал на тела Скрипалей?" – недоумевает Кларк.
На опубликованных в Сети записях видно, что "подозреваемые" в отравлении Скрипалей
идут по дороге в Солсбери, однако нет кадров, где они подходят к дому
бывшего сотрудника ГРУ. "И нет фотографий и с того места, где был найден
поддельный флакон якобы для духов", – цитирует журналиста НТВ.
Кроме того, напомнил Кларк, в отеле, где остановились подозреваемые, были взяты пробы, в обеих из которых обнаружили следы "Новичка" – нервно-паралитического
вещества, которым якобы отравили отца и дочь. "Даже если "Новичок" в
отеле правда был, это означает либо то, что подозреваемые смешивали в
номере бинарную систему, либо то, что флакон был не герметичен", -
подчеркнул журналист, добавив, что оба варианта – чистое самоубийство.
Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля
и его дочери Юлии. Власти Соединенного Королевства сообщили, что это
действующие сотрудники ГРУ – некто Александр Петров и Руслан Боширов. Для пущей убедительности были предъявлены фотокарточки "отравителей". На их арест выпущен европейский ордер.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль
и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти
Великобритании без предъявления доказательств обвинили Россию в
причастности к инциденту. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.