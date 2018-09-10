Британское руководство продолжает нагнетать и без того непростые отношения с Россией. В парламенте Соединенного Королевства призвали готовиться к военному противостоянию с Москвой.

Британскоеруководство продолжает нагнетать и без того непростые отношения сРоссией. В парламенте Соединенного Королевства призвали готовиться квоенному противостоянию с Москвой.Законодатель Джейкоб Рис-Могг выступил с резкой критикой в адрес России и призвал готовиться к войне с Москвой, сообщает влиятельное издание Daily Express.По его словам, необходимо сократить фонды помощи иностраннымгосударствам, а освободившиеся средства направить на поддержку системыобороны Соединенного Королевства.Членбританского парламента полагает, что в условиях нарастающейконфронтации между государствами необходимо принять целый комплекс мер,который позволит Лондону защититься от "иностранной агрессии". Среди них– перестройка армии, чтобы успешно противостоять России.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей скрипальи его дочь были отравлены 4 марта в городке Солсбери. Лондон безпредъявления доказательств обвинил в инциденте Россию. Москва всеобвинения в свой адрес отвергает.На прошлой неделе в деле отравленных Скрипалейпроизошел новый поворот. Лондон назвал имена подозреваемых вотравлении. По версии британских правоохранителей, это некто АлександрПетров и Руслан Боширов – сотрудники ГРУ. Для пущей убедительности были предъявлены фотокарточки "отравителей". На их арест выпущен европейский ордер.Междутем к официальной версии Лондона, который продолжает обвинять вслучившемся Москву, возникает все больше вопросов даже на Западе. Так,журналист отметил, что Скрипалиушли из дома в 09:15 и в течение дня не возвращались обратно."Подозреваемые приехали в Солсбери около полудня. Как тогда "Новичок"попал на тела Скрипалей?" – спросил Кларк.