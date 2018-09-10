Британское
руководство продолжает нагнетать и без того непростые отношения с
Россией. В парламенте Соединенного Королевства призвали готовиться к
военному противостоянию с Москвой.
Британское
руководство продолжает нагнетать и без того непростые отношения с
Россией. В парламенте Соединенного Королевства призвали готовиться к
военному противостоянию с Москвой.
Законодатель Джейкоб Рис-Могг выступил с резкой критикой в адрес России и призвал готовиться к войне с Москвой, сообщает влиятельное издание Daily Express.
По его словам, необходимо сократить фонды помощи иностранным
государствам, а освободившиеся средства направить на поддержку системы
обороны Соединенного Королевства.
Член
британского парламента полагает, что в условиях нарастающей
конфронтации между государствами необходимо принять целый комплекс мер,
который позволит Лондону защититься от "иностранной агрессии". Среди них
– перестройка армии, чтобы успешно противостоять России.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей скрипаль
и его дочь были отравлены 4 марта в городке Солсбери. Лондон без
предъявления доказательств обвинил в инциденте Россию. Москва все
обвинения в свой адрес отвергает.
На прошлой неделе в деле отравленных Скрипалей
произошел новый поворот. Лондон назвал имена подозреваемых в
отравлении. По версии британских правоохранителей, это некто Александр
Петров и Руслан Боширов – сотрудники ГРУ. Для пущей убедительности были предъявлены фотокарточки "отравителей". На их арест выпущен европейский ордер.
Между
тем к официальной версии Лондона, который продолжает обвинять в
случившемся Москву, возникает все больше вопросов даже на Западе. Так,
журналист отметил, что Скрипали
ушли из дома в 09:15 и в течение дня не возвращались обратно.
"Подозреваемые приехали в Солсбери около полудня. Как тогда "Новичок"
попал на тела Скрипалей?" – спросил Кларк.