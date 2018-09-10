Спикер верхней палаты Госдумы Валентина Матвиенко надеется, что до конца 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын сможет посетить Россию.

Спикер верхней палаты Госдумы Валентина Матвиенко надеется, что до конца 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын сможет посетить Россию. Она сообщила, что глава Северной Кореи намерен принять приглашение Владимира Путина и, не откладывая и согласуясь с графиком российского президента, приехать в Москву.Матвиенко сделала свое заявление после переговоров с Ким Чен Ыном, напоминает РИА Новости. Спикер российского парламента находится в КНДР с трехдневным визитом.