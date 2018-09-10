О неполной постановке задачи.
У одного ковбоя заболела корова. Он вспомнил, что у соседа в прошлом году тоже болела корова, и поехал к нему за советом.
"Эй, Джон! У тебя в прошлом году болела корова?"
"Да, Билл, болела."
"А чем ты её лечил?"
"Черной патокой."
Билл подумал-подумал, чёрная патока у него вроде бы есть, и поехал к себе на ранчо лечить свою корову.
Через две недели заявляется к Джону, весь в мыле, от злости так и кипит: "Джон! Ты мне правду сказал, что ты в прошлом году лечил свою корову чёрной патокой?"
"Чистую правду, Билл! А что случилось?"
"А то и случилось, что моя корова околела после чёрной патоки!"
"Моя тоже" - сказал Джон.
еще анекдот!