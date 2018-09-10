В Москве ответили на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по дислоцированным в Сирии подразделениям российской армии. Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин выступил с предупреждением Вашингтону: если с нашей стороны будет хоть один пострадавший, то мало агрессору не покажется.

Москве ответили на угрозы президента США Дональда Трампа нанести ударпо дислоцированным в Сирии подразделениям российской армии. Зампреддумского комитета по обороне Юрий Швыткин выступил с предупреждениемВашингтону: если с нашей стороны будет хоть один пострадавший, то малоагрессору не покажется.Парламентарийосудил доносящиеся из Соединенных Штатов резкие высказывания и угрозы вадрес России. "Если будет хоть один пострадавший со стороны нашегоподразделения – мало не покажется тому, кто нанесет этот удар", -предупредил Швыткин.Онпредостерег "горячие головы" в Вашингтоне от такого безрассудного шага."Посоветовал бы принять им горячий душ, прежде чем принимать решениятакого рода", – сказал законодатель в эфире .Ранее ряд западных СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад готовит применение химоружия в провинции Идлиб– последнем оплоте вооруженной оппозиции. В Вашингтоне не исключиливозможность атаки арабской республики в случае, если Дамаск используетотравляющие вещества против своих оппонентов.Юрий Швыткинуверен: президент Сирии на применение химического оружия не пойдет."Башар Асад не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясьсмертоубийства со стороны стран западной коалиции, а боясь своегонарода", – сказал законодатель.Стоитотметить, что за последние пару лет США и их союзники дважды атаковалиСирию. Оба акта агрессии происходили после сообщений в западных СМИ оприменении войсками Башара Асада химического оружия. В обеих случаяхникаких доказательств представлено не было.