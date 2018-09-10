В
Москве ответили на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар
по дислоцированным в Сирии подразделениям российской армии. Зампред
думского комитета по обороне Юрий Швыткин выступил с предупреждением
Вашингтону: если с нашей стороны будет хоть один пострадавший, то мало
агрессору не покажется.
В
Москве ответили на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар
по дислоцированным в Сирии подразделениям российской армии. Зампред
думского комитета по обороне Юрий Швыткин выступил с предупреждением
Вашингтону: если с нашей стороны будет хоть один пострадавший, то мало
агрессору не покажется.
Парламентарий
осудил доносящиеся из Соединенных Штатов резкие высказывания и угрозы в
адрес России. "Если будет хоть один пострадавший со стороны нашего
подразделения – мало не покажется тому, кто нанесет этот удар", -
предупредил Швыткин.
Он
предостерег "горячие головы" в Вашингтоне от такого безрассудного шага.
"Посоветовал бы принять им горячий душ, прежде чем принимать решения
такого рода", – сказал законодатель в эфире .
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад готовит применение химоружия в провинции Идлиб
– последнем оплоте вооруженной оппозиции. В Вашингтоне не исключили
возможность атаки арабской республики в случае, если Дамаск использует
отравляющие вещества против своих оппонентов.
Юрий Швыткин
уверен: президент Сирии на применение химического оружия не пойдет.
"Башар Асад не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясь
смертоубийства со стороны стран западной коалиции, а боясь своего
народа", – сказал законодатель.
Стоит
отметить, что за последние пару лет США и их союзники дважды атаковали
Сирию. Оба акта агрессии происходили после сообщений в западных СМИ о
применении войсками Башара Асада химического оружия. В обеих случаях
никаких доказательств представлено не было.