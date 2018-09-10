Регистратор запечатлел столкновение мотоциклиста и патрульного автомобиля полиции, произошедшего вечером в минувшее воскресенье. По имеющимся сведениям, байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в минувшее воскресенье, 9 сентября, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов.Судя по кадрам ролика, водитель двухколесного транспортного средства мог слишком поздно заметит патрульный автомобиль, незадолго до столкновения включивший проблесковые маячки и начавший смещаться левее.Байкер попытался затормозить и завалился на бок – мотоцикл влетел под патрульную легковушку, которая подпрыгнула от удара, а мотоциклист отлетел в сторону – по имеющимся сведениям он был госпитализирован в тяжелом состоянии.