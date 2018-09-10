Трагедией могла закончиться гонка 13-го этапа чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2. Инцидент произошел во время Гран-при Сан-Марино. Итальянец Романо Фенати из команды Snipers Team прямо во время гонки нажал на ручку переднего тормоза мотоцикла оппонента Стефано Манци из Forward Racing Team.

Трагедией могла закончиться гонка 13-го этапа чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2. Инцидент произошел во время Гран-при Сан-Марино. Итальянец Романо Фенати из команды Snipers Team прямо во время гонки нажал на ручку переднего тормоза мотоцикла оппонента Стефано Манци из Forward Racing Team.Конфликт начался ранее, когда Манци "выдавил" Фенати за пределы трассы. При этом он сам не удержался на траектории, из-за чего оба потеряли много позиций. Фенати решил отомстить оппоненту, догнал его на главной прямой и нажал на ручку тормозу. Манци смог удержаться, но сбавил скорость.FIM MotoGP Stewards