Международный арктический кинофестиваль Золотой ворон открывается в понедельник в Анадыре. Главные призы фестиваля выполнены из моржового клыка местными художниками-косторезами.

Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" открывается в понедельник в Анадыре. Главные призы фестиваля выполнены из моржового клыка местными художниками-косторезами.В конкурсе полнометражных картин будут участвовать шесть работ из разных стран, а в конкурсе короткого метра — 14 фильмов. Победители будут определены в трех номинациях: лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм и лучший фильм конкурса по мнению экспертного жюри, сообщает РИА Новости.