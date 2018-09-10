В Пхеньяне торжества в честь 70-летия КНДР завершились факельным представлением и салютом, передает ТАСС. Школьники и студенты с факелами выбежали на площадь Ким Ир Сена с четырех сторон и провели несколько перестроений.

В Пхеньяне торжества в честь 70-летия КНДР завершились факельным представлением и салютом, передает ТАСС. Школьники и студенты с факелами выбежали на площадь Ким Ир Сена с четырех сторон и провели несколько перестроений.Затем участники шоу выстраивались, образуя огненные надписи: "Победа", "Героическая Корея", "Социалистическая родина", "Единодушие и сплоченность и другие".Съемка велась с дронов — факельные надписи можно было оценить только сверху. В шоу приняли участие десятки тысяч человек.На центральной трибуне присутствовало высшее руководство страны, но Ким Чен Ын на факельное представление не пришел, хотя накануне был на параде и праздничном шоу.Мероприятие длилось около часа и завершилось песней "Ценой жизни защитим полководца Ким Чен Ына", после чего над площадью прогремел салют.