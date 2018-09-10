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<a href="http://33live.ru/novosti/10-09-2018-na-odnom-iz-izbiratelnyx-uchastkov-vo-vladimire-annulirovali-itogi.html" target="_blank">На одном из избирательных участков во Владимире аннулировали итоги</a> - Это произошло в школе №1