Это произошло в школе №1
Это произошло в школе №1
На одном из избирательных участков во Владимире аннулировали итоги голосования.
Это произошло в школе №1 у Золотых ворот. Там находился избирательный участок №373. Результаты аннулировали из-за того, что одному из избирателей дали две бюллетени для голосования. В избирательной комиссии этот поступок объяснили наэлектризованными документами.
Перевыборов на этом участке не будет. Результаты уже сняли с официального сайта избиркома.
Напомним, что выборы губернатора Владимирской области проходили в Единый день голосования, 9 сентября. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% + один голос. Скорее всего, в регионе пройдет этап. За пост губернатора будут бороться Светлана Орлова
и Владимир Сипягин.