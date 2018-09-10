Авария произошла рано утром в понедельник, 10 сентября

Авария произошла рано утром в понедельник, 10 сентябряНа улице Калиновской в Костроме перевернулась машина скорой помощи, сообщают очевидцы в социальных сетях.Авария произошла рано утром в понедельник, 10 сентября, около 7.15. На перекрестке с Галичской не смогли разъехаться иномарка Renault DUSTER и скорая помощь. В результате машина скорой перевернулась.Пострадали два человека - сотрудники медицинского учреждения. По данному факту ГИБДД проводит проверку.