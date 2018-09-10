С большим преимуществом на выборах главы Якутии победил временно исполняющий обязанности руководителя региона Айсен Николаев; обработано 98% протоколов, сообщает региональный ЦИК.

С большим преимуществом на выборах главы Якутии победил временно исполняющий обязанности руководителя региона Айсен Николаев; обработано 98% протоколов, сообщает региональный ЦИК.В выборах участвовали четыре кандидата. Следом за Николаевым идет Виктор Губарев (11,9%), Владимир Богданов (6,45%), Гаврил Парахин (6%).Айсен Николаев родился в 1972 года в Ленинграде. Окончил физический факультет МГУ. В 1997 году избран депутатом республиканского парламента. В 2004 году назначен министром финансов региона, а через три года возглавил его администрацию. В 2012 году избран главой Якутска. В мае нынешнего года на должность врио главы Якутии.Тем временем на выборах в Госсобрание Якутии побеждает "Единая Россия" — 51,29%. У КПРФ — 19,36%, "Справедливая Россия" — 16,14%, ЛДПР — 9,45% голосов, сообщает "Интерфакс".