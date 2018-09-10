В Псковской области обработаны 100 процентов бюллетеней. На выборах губернатора победил Михаил Ведерников (Единая Россия), который набрал 70,68 процента голосов.

В Псковской области обработаны 100 процентов бюллетеней. На выборах губернатора победил Михаил Ведерников ("Единая Россия"), который набрал 70,68 процента голосов.Следом с большим отрывом идут Аркадия Мурылев из КПРФ (13,83 процента), Антон Минаков из ЛДПР (5,39 процента), Сергей Кулаков из "Партии пенсионеров России" (3,95 процента) и Игорь Романов из "Партии роста" (2,71 процента голосов).В Пскове в Единый день голосования прошли также выборы глав муниципальных образований, дополнительные выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы в областное Собрание депутатов шестого созыва (одномандатный избирательный округ 12).