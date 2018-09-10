В Орловской области завершился подсчет бюллетеней. На выборах главы региона побеждает врио губернатора Андрей Клычков, КПРФ. Он набрал 83,55 процентов голосов.

В Орловской области завершился подсчет бюллетеней. На выборах главы региона побеждает врио губернатора Андрей Клычков, КПРФ. Он набрал 83,55 процентов голосов. Он стал единственным фаворитом среди глав регионов, выдвинутых оппозицией.На втором месте – Руслан Перелыгин ("Справедливая Россия", 4,84 процента голосов), передает ТАСС. Третье место занял Евгений Алехин ("Родина", 3,99 процента), далее следуют Елена Крачнакова ("Патриоты России", 2,78 процента), Андрей Куцын (ЛДПР, 2,91 процента).