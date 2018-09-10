В Израиле появился на свет теленок красного цвета. Животное этого окраса упоминается в эпизоде священного писания иудаизма – Торе.

Израиле появился на свет теленок красного цвета. Животное этого окрасаупоминается в эпизоде священного писания иудаизма – Торе.Краснаякорова – зловещий символ для приверженцев иудаизма. Она занимает центральноеместо в предсказании "конца времен". Сотрудники института Храма в Иерусалимеуже провели "тщательное обследование" теленка.Несколько лет назад в институте начали программу, целью которой было выраститькрасную корову в Израиле. Для этого предполагалось использовать замороженныеэмбрионы породы "ангус" красной масти, передает The Sun. Отметим, последователи ортодоксального толкаверят, что рождение красного теленка согласуется с пророчеством и означаетприближение Апокалипсиса.Ранее экс-сотрудникамериканской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобыпредупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты. Мужчинадесять лет работал в правительственном агентстве, где узнал о системе Нибиру,которая вызовет Апокалипсис. В свою очередь один из ведущих ученых МГУ,историк Гелий Клейменов отметил, что столкновение теоретически может произойтилишь через 12 тысяч лет.Как писали Dni.Ru, американские ученые нашли гигантскую аномалию,которая разрушает систему циркуляции теплого и холодного воздуха в атмосфереЗемли. Дыра в ионосфере возникла в результате внезапного потеплениястратосферы – или ВПС, как сокращенно называют это явление ученые.