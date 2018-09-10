Похоже, темпераментная
пара вновь на грани разрыва отношений. Антон Гусев рассказал бывшей жене
Евгении Феофилактовой о проблемах в семейной жизни с Викторией Романец.
Похоже, темпераментная
пара вновь на грани разрыва отношений. Антон Гусев рассказал бывшей жене
Евгении Феофилактовой о проблемах в семейной жизни с Викторией Романец.
Нынешняя супруга не жалует сына Антона. Девушка
позволяет себе негативно высказываться в адрес пятилетнего мальчика.
Удалось увидеть переписку
Гусева с матерью своего ребенка. В ней парень сообщает Феофилактовой, что
планирует расстаться с Викой из-за ее плохого отношения к малышу.
"Недавно Виктория с
Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно
высказаться в мой адрес, назвала Даниэля "выродком", "дауном", сказала, чтобы
он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом", -
цитирует экс-участницу реалити-шоу . Евгения призналась, что в шоке от узнанного.
А вот в жизни самой
Феофилактовой наступила светлая полоса. После скандального развода, который
состоялся два года назад, она обрела свое женское счастье. "Обязательно
поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы… Я несвободна, у
меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием", – поделилась Евгения.
Напомним, год назад Гусев сыграл
свадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, и эта любовная история далека
от идеала. Звезды "Дома-2" ранее уже объявляли о разрыве, но потом мирились.