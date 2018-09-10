Похоже, темпераментная пара вновь на грани разрыва отношений. Антон Гусев рассказал бывшей жене Евгении Феофилактовой о проблемах в семейной жизни с Викторией Романец.

Похоже, темпераментнаяпара вновь на грани разрыва отношений. Антон Гусев рассказал бывшей женеЕвгении Феофилактовой о проблемах в семейной жизни с Викторией Романец.Нынешняя супруга не жалует сына Антона. Девушкапозволяет себе негативно высказываться в адрес пятилетнего мальчика.Удалось увидеть перепискуГусева с матерью своего ребенка. В ней парень сообщает Феофилактовой, чтопланирует расстаться с Викой из-за ее плохого отношения к малышу."Недавно Виктория сАнтоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестновысказаться в мой адрес, назвала Даниэля "выродком", "дауном", сказала, чтобыон больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом", -цитирует экс-участницу реалити-шоу . Евгения призналась, что в шоке от узнанного.А вот в жизни самойФеофилактовой наступила светлая полоса. После скандального развода, которыйсостоялся два года назад, она обрела свое женское счастье. "Обязательноподелюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы… Я несвободна, уменя все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием", – поделилась Евгения.Напомним, год назад Гусев сыгралсвадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, и эта любовная история далекаот идеала. Звезды "Дома-2" ранее уже объявляли о разрыве, но потом мирились.