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<a href="http://33live.ru/novosti/10-09-2018-ne-opredelilis-s-vyborom.html" target="_blank">Не определились с выбором</a> - Выборы не закончены. Жители Владимирской области не определились с губернатором. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов избирателей. А это означает, что нас ждёт второй тур голосования. Кто составил конкуренцию Светлане Орловой, каковы предварительные результаты голосования, как проводился подсчёт и когда владимирцам вновь нужно будет прийти на избирательные участки. Самые последние новости в репортаже Алексея Дудина