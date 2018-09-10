Выборы не закончены. Жители Владимирской области не определились с губернатором. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов избирателей. А это означает, что нас ждёт второй тур голосования. Кто составил конкуренцию Светлане Орловой, каковы предварительные результаты голосования, как проводился подсчёт и когда владимирцам вновь нужно будет прийти на избирательные участки. Самые последние новости в репортаже Алексея Дудина
Выборы не закончены. Жители Владимирской области не определились с губернатором. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов избирателей. А это означает, что нас ждёт второй тур голосования. Кто составил конкуренцию Светлане Орловой, каковы предварительные результаты голосования, как проводился подсчёт и когда владимирцам вновь нужно будет прийти на избирательные участки. Самые последние новости в репортаже Алексея Дудина.
До закрытия избирательного участка пол часа. Члены комиссии работают в расслабленном режиме. Явка небольшая, констатируют они, менее 30 процентов. Проголосовать здесь должны были полторы тысячи человек. Исполнили свой гражданский долг только 459. Тем не менее, шёл электорат и под конец рабочей смены.
Алексей: "Сейчас с огорода только, поэтому только перед закрытием удалось. Работать приходится больше и больше, времени меньше и меньше, и даже поход на выборы - это сложно, я с трудом вырвался".
Геннадий: "Нет, не переживали, если опоздаем, так тому и быть, успели вот и хорошо, проголосуем".
Елена: Муж настоял, сказал надо проявлять свою гражданскую активность. Вот, привёл.
- Не хотели идти?
- Вообще-то, нет .
Кирилл: Стоит ходить на выборы или придерживаетесь мнения, что всё решено за меня?
- Конечно стоит. Отдать свой голос, чтобы никто другой не забрал.
Кирилл голосовал не один. Взял с собой на выборы и дочь, и собаку. И ребёнок, и домашний питомец приходят на избирательный участок не в первый раз. Голосовать в таком составе не запрещается, пояснил председатель участковой избирательной комиссии.
Владимир Краснов, председатель участковой избирательной комиссии: "Когда заносят на плече ребёнка несовершеннолетнего или заводят собаку мы этому не препятствуем. У нас прописано, что голосование несовершеннолетних граждан не разрешается, они по одному …ну, а уж детей с родителями или с домашними животными, мы не препятствуем, ради бога, пускай заходят".
За чистотой выборов следят не только с помощью видео камер. Присутствуют на участке и наблюдатели. Здесь всё спокойно, констатирует смотрящий. Претензий нет ни к членам комиссии, ни к избирателям.
Владимир Никитин, наблюдатель от партии КПРФ: - Тяжело 12-часовой день отсмотреть?
- Нелегко. Идёт поток и моральная усталость и физическая, поток нескончаемый.
Участки закрывают в 20.00. Чтобы членов комиссии никто не отвлекал, двери запираются. Перед тем как приступить к подсчёту голосов, уничтожают не использованные бюллетени. По правилам необходимо отрезать левый нижний угол. Затем вскрываются чемоданы для выездного голосования. К этому участку прикреплены три больницы и Владимирский централ. В тюрьме, кстати, явка на выборы была стопроцентная. В палатах и за решёткой свой выбор делали около 200 человек.
- Так. Готовы?
- Поймали.
У процедуры подсчёта голосов есть свои правила. Ведь изначально все бюллетени перемешаны.
Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "Прежде чем начать подсчёт голосов, члены избирательной комиссии сортируют бюллетени по цветам: зелёные-губернаторские, синие-партийные. По розовым будут считать число голосов за кандидатов по одномандатным избирательным округам".
После того как всё приведено в соответствие - подсчёт голосов. Интрига зарождается с самого начала. Владимир Сипягин и Светлана Орлова
шли что называется ноздря в ноздрю. Не мало при подсчёте обнаружено и недействительных бюллетеней. Где-то стоит две галочки, где-то фамилии всех кандидатов перечёркнуты. В итоге... неожиданность! Можно даже сказать - сенсация!
- У нас получилось 115 за Бирюкова, за Глумова - 45, Орлова - 206, Сипягин - 220, недействительных 50.
Позже выяснилось что большинство избирателей из Ленинского, Фрунзенского и Октябрьского районов Владимира отдали свои голоса за кандидата Сипягина. Их поддержали жители Кольчугинского, Селивановского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Другие территории были за Орлову. Таким образом после обработки 96-ти процентов бюллетеней предварительные результаты голосования таковы: Светлана Орлова
36,42%, Владимир Сипягин 31,19%. Сергей Бирюков 17,48%, Сергей Глумов 6,81%. Эти цифры означают, что нас ждёт второй тур выборов губернатора. Напомню, такого события в области не было никогда. Выбирать жители региона будут между Орловой и Сипягиным. При условии, если никто из них не снимется. Пройдёт голосование 23 сентября. Что же касается выборов депутатов в областной парламент, то здесь предварительные результаты таковы. "Единая Россия" 29,57%, КПРФ 23,66%, ЛДПР 20,8%, "Справедливая Россия" 10,2%, КПСС 6,14%. Партии "Пенсионеры России" и "Яблоко" не преодолели пятипроцентный барьер. А это значит, их представителей в Законодательном Собрании не будет.