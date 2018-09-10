Известный форвард футбольной сборной Дании Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский Русенборг, попал в скандальную историю у себя на родине. Полиция обвиняет игрока в нападении на водителя такси в столице Дании. При этом футболист сломал оппоненту челюсть.

Известный форвард футбольной сборной Дании Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский "Русенборг", попал в скандальную историю у себя на родине. Полиция обвиняет игрока в нападении на водителя такси в столице Дании. При этом футболист сломал оппоненту челюсть."Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьезное нападение, — цитирует датское издание BT менеджера службы такси Расмуса Крочина. – Сейчас водителю предстоит операция в связи с переломом челюсти. Мы можем подтвердить, что нападение совершил Никлас Бендтнер".Бендтнер несколько лет считался лидером датского футбола и был известен по выступлениям за столь популярные клубы, как лондонский "Арсенал", итальянский "Ювентус" и немецкий "Вольфсбург". Теперь его карьера идет по наклонной и в нынешнем чемпионате Норвегии нападающий отметился пятью голами в 18 матчах за "Русенборг".