Телеведущая Дана Борисова недовольна поведением бывшего супруга. По словам звезды, мужчина поступает нечестно.

Телеведущая Дана Борисова недовольна поведением бывшегосупруга. По словам звезды, мужчина поступает нечестно.В то время пока Дана боролась с наркозависимостью, опекуномее дочери Полины стал родной отец Максим Аксенов. Теперь каждый месяцзнаменитость выплачивает экс-супругу алименты на содержание ребенка. Однакофактически девочка проживает с ней.Борисова взяла на себя все расходы днаследницы – кормит, одевает,однако продолжает перечислять деньги Аксенову. "Я полностью собрала Полину вшколу. Сейчас она проживает со мной и очень хочет пойти на фитнес. Однако уменя нет средств на покупку абонемента. Конечно, я хочу, чтобы все этозакончилось, но получить право опеки можно только через суд, а у меня нет денегна адвоката", – призналась звезда.Помимо финансового вопроса есть еще одна проблема, которуюДана пытается решить через органы опеки – Максим пригрозил девочке физическимнаказанием. По словам Борисовой, Полина позвонила отцу и попросила передать осенниевещи, однако ответ родителя испугал ребенка и звездную маму."Я ведь забрала ее без одежды, обуви, а скоро холода. Вответ он приказал не грубить ему и пообещал встретить Полинку после школу ивыпороть ремнем за дерзость. У меня ребенок напуган, боится идти в школу. Онаже девочка, а ей собственный отец угрожает насилием", – цитирует телеведущую StarHit.Телеведущая отмечает, что уже встречалась с сотрудниками отдела по защите детей. Однакосоциальные работники не могут урезонить мужчину, который груб даже с представителями органов опеки. Данаготова пойти на все, чтобы обеспечить безопасность дочери.