Телеведущая Дана Борисова недовольна поведением бывшего
супруга. По словам звезды, мужчина поступает нечестно.
Телеведущая Дана Борисова недовольна поведением бывшего
супруга. По словам звезды, мужчина поступает нечестно.
В то время пока Дана боролась с наркозависимостью, опекуном
ее дочери Полины стал родной отец Максим Аксенов. Теперь каждый месяц
знаменитость выплачивает экс-супругу алименты на содержание ребенка. Однако
фактически девочка проживает с ней.
Борисова взяла на себя все расходы днаследницы – кормит, одевает,
однако продолжает перечислять деньги Аксенову. "Я полностью собрала Полину в
школу. Сейчас она проживает со мной и очень хочет пойти на фитнес. Однако у
меня нет средств на покупку абонемента. Конечно, я хочу, чтобы все это
закончилось, но получить право опеки можно только через суд, а у меня нет денег
на адвоката", – призналась звезда.
Помимо финансового вопроса есть еще одна проблема, которую
Дана пытается решить через органы опеки – Максим пригрозил девочке физическим
наказанием. По словам Борисовой, Полина позвонила отцу и попросила передать осенние
вещи, однако ответ родителя испугал ребенка и звездную маму.
"Я ведь забрала ее без одежды, обуви, а скоро холода. В
ответ он приказал не грубить ему и пообещал встретить Полинку после школу и
выпороть ремнем за дерзость. У меня ребенок напуган, боится идти в школу. Она
же девочка, а ей собственный отец угрожает насилием", – цитирует телеведущую StarHit.
Телеведущая отмечает, что уже встречалась с сотрудниками отдела по защите детей. Однако
социальные работники не могут урезонить мужчину, который груб даже с представителями органов опеки. Дана
готова пойти на все, чтобы обеспечить безопасность дочери.