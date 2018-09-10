Огненная стихия в «военных» лесах Петушинского района через неделю после начала самого мощного пожара в Центральной России в этом сезоне, наконец-то, отступает.

Огненная стихия в «военных» лесах Петушинского района через неделю после начала самого мощного пожара в Центральной России в этом сезоне, наконец-то, отступает.Как сообщают в ГУ МЧС по Владимирской области, площадь тления природного пожара составляет 40 гектаров отдельными дымарями внутри зоны локализации.Спасатели отмечают значительное улучшение экологической обстановки в Петушинском районе. Концентрация дыма уменьшилась в 2 раза. Превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружили.«Жаркая» неделя30 августа пожар тушила группировка в составе 534 человек, 100 единиц техники, владимирцам помогло людьми и техникой главное управление МЧС России по городу Москве. В тушении торфяника продолжает участвовать авиация: 2 вертолёта Ми-8 и самолёт Ил-76 Минобороны.На месте ЧП провели совещание, посвящённое ходу тушения очага природного пожара. МЧС предоставило официальную хронологию огненных событий в Костерёвском филиале «Оборонлеса».По докладам представителей Минобороны, очаг природного пожара обнаружили утром 24 августа. К обеду стало известно, что площадь очага пожара увеличилась до 50 гектаров. В связи с сильным ветром пожар быстро распространялся. Из-за труднодоступности местности его не удалось оперативно локализовать. Уже к вечеру того же дня площадь пожара выросла до 150 гектаров.25 августа к месту пожара стянули дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Владимирской области и территориальной подсистемы РСЧС. Начали работу по прокладке опорной полосы по всему периметру пожара. Группировку сил и средств постоянно наращивали.26 августа в 20:00 объявили локализацию пожара на площади 500 гектаров, площадь активного тления травяной подстилки составляла 300 гектаров. Спасатели подчеркивают, что в течение всего действия природного пожара угрозы населённым пунктам не было, эвакуацию населения не планировали.В настоящее время проходит завершающая стадия тушения природного пожара в Петушинском районе.Оценка экологовВсю неделю альтернативные данные о лесоторфяном пожаре на границе Владимирской и Московской областей сообщал лесной форум Гринпис - сведения экологов о площади, пройдённой огнём, полученные со спутниковых карт, значительно отличались от тех, что транслировали в «тревожном» ведомстве.- В настоящее время тушение пожара продолжают; риск его дальнейшего разрастания всё ещё есть, но он уже невелик. Задымление окрестных территорий также многократно снизилось, хотя оно, скорее всего, ещё будет время от времени возникать - поскольку потушить всю площадь такого крупного торфяного пожара до зимы вряд ли возможно, - заявили в Гринписе.Экологи отмечают, что с самого начала тушением пожара руководили грамотные специалисты Костерёвского военного лесничества, хорошо знающие свою территорию и особенности тушения лесоторфяных пожаров. Но им просто не хватило сил для того, чтобы локализовать пожар в первый день его развития.По оценке Гринпис, на пике развития пожара к его тушению привлекли действительно очень большие силы, и работу этих сил в конце концов организовали вполне разумным образом. На пожар быстро и организованно перебросили дополнительные силы из лесохозяйственных организаций Подмосковья, которые оказали значительную помощь в тушении - пожар не дошёл примерно 2,5 километра до границ Московской области.КомментарийРуководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко:- Главный вывод такой: если бы вся территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сработала своевременно и оперативно, и если бы в первый день развития пожара в помощь работникам Костерёвского военного лесничества получилось направить ещё хотя бы несколько десятков человек с необходимым оборудованием, - пожар, скорее всего, получилось бы локализовать на площади в первые десятки гектаров. Это позволило бы избежать опасного для жизни и здоровья людей задымления Петушков и Клязьминского, спасти основную часть ценных экосистем Оленьего болота, обойтись без привлечения крайне дорогостоящей авиатехники и сотен человек личного состава.