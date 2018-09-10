Избирательная кампания будет продолжена. Облизбирком официально подтвердил, что нас ждёт второй тур. Готов ли к нему кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин? Что думает о своём третьем месте Сергей Бирюков, на которого в cамом начале избирательной кампании поставили региональные справедливороссы? И ожидала ли хозяйка Белого Дома, что её результат на этих выборах будет в два раза хуже, чем 5 лет назад? О том, что жизнь во Владимирской области иногда удивляет - расскажет Александр Инин.
Избирательная кампания будет продолжена. Облизбирком официально подтвердил, что нас ждёт второй тур. Готов ли к нему кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин? Что думает о своём третьем месте Сергей Бирюков, на которого в cамом начале избирательной кампании поставили региональные "справедливороссы"? И ожидала ли хозяйка Белого Дома, что её результат на этих выборах будет в два раза хуже, чем 5 лет назад? О том, что жизнь во Владимирской области иногда удивляет - расскажет Александр Инин.
Предсказать, что эти выборы во Владимирской области будут такими - мало кто мог. Действующий губернатор у нас всегда побеждал сразу и с большим отрывом. И вдруг - у Светланы Орловой всего 36 с половиной процента, против почти 75% в 2013 году. Ближайший конкурент Владимир Сипягин из ЛДПР набирает 31 и две десятых процента. А значит 23 сентября будет второй тур. Готов ли к нему человек, который внезапно стал героем дня? Владимир Сипягин, по нашей информации, сегодня был в Москве, поэтому пообщаться с ним удалось только по телефону
Владимир Сипягин, кандидат в губернаторы от ЛДПР: "Абсолютная победа. Я на неё рассчитывал. И я с уверенностью смотрю в завтрашний день. 23 сентября мы поставим точку в этом вопросе".
Принято считать, что ЛДПР - это вождистская партия. Как Жириновский скажет, так и будет. Но на сегодняшний день Сипягин уверен в том, что сниматься со второго тура не будет. Более того, намерен в нём победить.
Третий результат на губернаторских выборах у Сергея Бирюкова, председателя Совета регионального отделения "Справедливой России". Фигура для нашего избирателя - малознакомая. Буквально перед выборами им заменили Антона Белякова, у которого, конечно, были губернаторские амбиции, но в результате подковёрных игр, он не участвовал в выборах. За Сергея Бирюкова проголосовало 17 с половиной процентов избирателей. Сам Бирюков округляет свой результат до 18 процентов. И заявляет, если вдруг Сипягин снимется с выборов, он готов поконкурировать со Светланой Орловой.
Сергей Бирюков, председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия": "Конечно, результат в 18%, то есть каждый шестой голос, практически, это действительно очень весомо. Жаль конечно, что это третий результат. Незачётный. Но, тем не менее, воспринимаю это как аванс доверия наших жителей Владимирской области".
Еще один кандидат - действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова
, скорее всего, не рассчитывала на второй тур. Накануне, в единый день голосования, Орлова в своем интервью уже делилась планами на будущее.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Первая цель - это повышение зп, хотя мы ее уже повысили. Она была 19, стала 30. Но надо еще работать над этим. Стратегия промышленного и пространственного развития с учетом экономики, обрабатывающих отраслей, увеличение экспорта - это важнейшая тема для нас, и мы ей будем заниматься".
В партии власти сегодня не стали комментировать результаты выборов. Но и без этого ясно, "единороссам" придётся потесниться в облпарламенте. Потому у них останется всего 23 места вместо 32 в предыдущем составе ЗакСобрания. У коммунистов будет 7 мест. У ЛДПР теперь 4 места, до этого было два. У эсеров - 3 места, в предыдущем ЗС было два, и одно место займёт представитель КПСС. Коммунистическая Партия Социальной Справедливости на прошедших выборах тоже преодолела 5-процентный рубеж и прошла в облпарламент.
В одномандатных округах "единороссы" проиграли "эсэрке" Прониной и Сереброву с Казаковым, которые шли от КПРФ. Оппозиционный издатель умудрился победить "единоросса" Дмитрия Павлова, чьими портретами было увешано большое количество баннеров. До 2005 года Казаков уже был депутатом облпарламента. И вот теперь он возвращается в Заксобрание - после ряда провалов.
Сергей Казаков, издатель: "Был ряд попыток вернуться в политику, к сожалению, не совсем удачных. Хотя каждая компания приносила удовлетворение оттого, что удавалось людям помочь. Во время компаний мы решали многие вопросы - монтировали дороги, помогали людям в общежитии сделать душевые кабины, кому-то просто помочь консультациями".
Не обошлось без нарушений. Во Владимире пришлось аннулировать результаты голосования на одном из участков, потому что выдали 102 бюллетеня, а в урне оказалось 103. А в Петушках и Камешково была нарушена процедура выездного голосования.
Вадим Минаев, председатель обизбиркома: "В Камешково группа для выездного голосования выехала не по месту жительства, а по месту работы избирателя. Мы разбираемся с этой проблемой. Откуда такой гуманизм, откуда такое человеколюбие. А сама процедура надомного голосования на капоте автомобиля - без комментариев, что называется".
Завтра облизбирком на своём заседании, скорее всего, объявит начало второго тура. Пока нет информации, что на него будут потрачены дополнительные деньги налогоплательщиков. Как сказал Вадим Минаев, постараемся уложиться в те 99 миллионов, которые нам уже были выделены.