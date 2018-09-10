× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/10-09-2018-oppoziciya-nanosit-udar.html" target="_blank">Оппозиция наносит удар</a> - Избирательная кампания будет продолжена. Облизбирком официально подтвердил, что нас ждёт второй тур. Готов ли к нему кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин? Что думает о своём третьем месте Сергей Бирюков, на которого в cамом начале избирательной кампании поставили региональные справедливороссы? И ожидала ли хозяйка Белого Дома, что её результат на этих выборах будет в два раза хуже, чем 5 лет назад? О том, что жизнь во Владимирской области иногда удивляет - расскажет Александр Инин.