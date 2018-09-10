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<a href="http://33live.ru/novosti/10-09-2018-orlova-poluchila-3642-golosov-na-vyborax-glavy-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Орлова получила 36,42% голосов на выборах главы Владимирской области</a> - По предварительным данным, в регионе пройдет второй тур выборов губернатора