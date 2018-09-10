По предварительным данным, в регионе пройдет второй тур выборов губернатора
По предварительным данным, в регионе пройдет второй тур выборов губернатора
Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова
получила 36,42% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщает .
При этом кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 31,19%, Сергей Бирюков от «Справедливой России» получил 17,48% голосов, представитель «Патриотов России» Сергей Глумов — 6,81%. По последним данным, явка на выборах во Владимирской области составила 32,96%.
По предварительным данным, в регионе состоится второй тур голосования на выборах губернатора, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Во втором туре одержит победу претендент, набравший простое большинство голосов.
Напомним, что в единый день голосование 9 сентября 2018 года во Владимирской области прошли выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания региона и 15 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.