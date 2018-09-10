Руководство китайского интернет-холдинга Alibaba Group подтвердило планирующуюся отставку Джека Ма — исполнительного председателя совета директоров компании. Один из самых богатых в КНР людей отойдет от дел ровно через год — 10 сентября 2019-го, передает CNBC со ссылкой на обращение Ма к клиентам и акционерам.

Руководство китайского интернет-холдинга Alibaba Group подтвердило планирующуюся отставку Джека Ма — исполнительного председателя совета директоров компании. Один из самых богатых в КНР людей отойдет от дел ровно через год — 10 сентября 2019-го, передает CNBC со ссылкой на обращение Ма к клиентам и акционерам.Полномочия основателя корпорации перейдут к Дэниелу Чжану, занимающему ныне должность генерального директора и члена совета директоров. При этом Ма намерен остаться в правлении Alibaba до ежегодного собрания акционеров в 2020 году. Такое заявление топ-менеджер сделал сегодня, в свой 54-й день рождения.Передача дел "показывает, что Alibaba перешла на следующий уровень корпоративного управления — от компании, опирающейся на отдельных лиц, к компании, выстроенной на системах организационного превосходства и культуре взращивания талантов", сообщил Ма. По его словам "процесс передачи факела Alibaba к Дэниелу и его команде — это правильное решение, которое началось в правильное время. Работая с ними, я убедился, что они к этому готовы, и я полностью уверен в нашем следующем поколении лидеров".Ма добавил, что сохранит свою роль в качестве партнера-основателя Alibaba Partnership ("Партнерстве Alibaba") — группы из 36 топовых управленцев, которым поручена задача определять миссию, ценности и видение компании. "Я также хочу вернуться к сфере образования, которая очень сильно меня воодушевляет и является тем, чем я люблю заниматься", — сказал Ма.Будучи бывшим преподавателем английского языка, Ма соосновал Alibaba в 1999 году в качестве торговой онлайн-площадки для бизнеса. По-настоящему успешным проект стал после запуска в 2003-м Taobao — маркетплейса, ориентированного на рядовых потребителей, товары которым предлагали многочисленные интернет-магазины.∎В Alibaba опровергли отставку Джека Ма читайте такжеПозже Alibaba запустила Alipay — платежную систему, давшую возможность оплачивать товары онлайн сотням миллионов китайцев, у которых никогда не было банковских карт. Затем на базе Alipay сформировалась финансовая "дочка" Alibaba, Ant Financial, которую также контролирует Ма.Топ-менеджер считается одним из самых богатейших людей в Китае. Журнал Forbes оценивает его состояние в $36,6 миллиарда.