Кто станет губернатором Владимирской области мы с вами пока не узнаем. В регионе впервые пройдёт второй тур выборов. Это связано с тем, что ни один из кандидатов в губернаторы не смог набрать 50% голосов плюс один голос, как это положено по закону. Во втором туре примут участия кандидаты, занявшие первые 2 места - это Светлана Орлова и Владимир Сипягин.
Кто станет губернатором Владимирской области мы с вами пока не узнаем. В регионе впервые пройдёт второй тур выборов. Это связано с тем, что ни один из кандидатов в губернаторы не смог набрать 50% голосов плюс один голос, как это положено по закону. Во втором туре примут участия кандидаты, занявшие первые 2 места - это Светлана Орлова
и Владимир Сипягин. Если кто-то из них добровольно снимет свою кандидатуру, право участвовать во втором туре перейдет Сергею Бирюкову. Если же и он откажется, во второй тур пройдет Сергей Глумов, занявший четвертое место. Он тоже имеет право на отказ. И если так произойдёт, во втором туре останется один кандидат. Но, чтобы стать губернатором, ему всё равно придётся набрать 50% голосов плюс один голос.