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<a href="http://33live.ru/novosti/10-09-2018-perspektivy-vtorogo-tura.html" target="_blank">Перспективы второго тура</a> - Кто станет губернатором Владимирской области мы с вами пока не узнаем. В регионе впервые пройдёт второй тур выборов. Это связано с тем, что ни один из кандидатов в губернаторы не смог набрать 50% голосов плюс один голос, как это положено по закону. Во втором туре примут участия кандидаты, занявшие первые 2 места - это Светлана Орлова и Владимир Сипягин.