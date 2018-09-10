Ходят слухи о том, что бывшие супруги возобновили любовные отношения. Во всяком случае, их видели в одно время в Италии.

Ходят слухи о том, что бывшие супругивозобновили любовные отношения. Во всяком случае, их видели в одно время вИталии.По имеющейся информации,именно актер Джордж Клуни обеспечил тайную встречу между Брэдом и Дженнифер. Вто время как Энистон только что закончила съемку "Тайны убийства" в Милане, а Питт находился Лондоне, многие подтверждают, что актер нашелвремя, чтобы посетить Италию.Поговаривают, что экс-супруги встречались в доме Клуни наберегу озера Комо, передает Elle. Известно, что актер частенько приглашает на свою виллу сливкиобщества. В августе он принимал там принца Гарри и Меган Маркл.Напомним,в настоящий момент Брэд Питт занят судебным разбирательством по делу обракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Стоит напомнить, ранее Джоли подалана Питта в суд, заявляя, что он не выплачивает алименты на содержание детей.Как писали Dni.Ru, голливудские звезды не могут оформить развод уже два года. Супругивыливают друг на друга тонны грязи, чтобы выбить опеку над детьми. Так, наодном из судебных заседаний Анджелина заявила, что Брэд, выпив рюмочку-другую,становится агрессивным и попросту опасен для детей. Однако ее адвокаты несмогли представить достаточных доказательств, и суд отклонил показания Джоли.