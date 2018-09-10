В Twitter Московского метро сообщается об остановке движения на части Солнцевской (желтой) линии.

В Twitter Московского метро сообщается об остановке движения на части Солнцевской (желтой) линии метрополитена. Поезда не ходят между станциями "Говорово" и "Раменки".Между станциями «Говорово» и «Раменки» временно нет движения поездов по техническим причинам. Прикладываем все усилия для восстановления движения.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 сентября 2018 г.Указывается, что причина остановки поездов – техническая. Метрополитен заверяет, что прикладываются все усилия для восстановления движения поездов. Для проезда между станциями "Раменки", "Озерная" и "Говорово" рекомендовано пользоваться наземным городским транспортом.