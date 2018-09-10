На космодроме Восточный под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания стартовой площадки для Союзов найдены пустоты.

На космодроме Восточный под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания стартовой площадки для "Союзов" найдены пустоты.Пустоты образовались под первым стартовым комплексом для ракет "Союз-2". Он будет отремонтирован, передает ТАСС. Контракт на ликвидацию пустот уже заключен. Причина их появления не сообщается.Оценка состояния стартового комплекса была проведена в июле 2018 года. Комплекс был построен в 2012 – 2016 годах, первый запуск "Союза" с него осуществлен 28 апреля 2016 года.