Герцог и герцогиня Сассекские в октябре отправятся в свой первый официальный королевский тур. Кенсингтонский Дворец уже объявил официальный маршрут путешествия.

Герцог и герцогиня Сассекские в октябре отправятся в свойпервый официальный королевский тур. Кенсингтонский Дворец уже объявилофициальный маршрут путешествия.Меган Маркл и принц Гарри в период с 16 по 31 октября посетятАвстралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. Об этом было объявлено сегодня,10 сентября.Особое внимание будет уделено “Играм непобежденных”, что пройдут вСиднеесоревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами во время боевыхдействий. “Игры” проводятся с 2014 года в разных странах по инициативе принцаГарри. Также в поездке королевскаячета сосредоточится на программе молодого лидерства, природоохранных проектах и мероприятиях,посвященных экологии.Отмечается, что Гарри вместе с супругой буквально пройдет породительским стопам. Такой же тур был выбран для его матери и отца в 1983 году.Тогда принц Чарльз и принцесса Диана колесили по свету вместе со своим сыномУильямом, который в ту пору был еще совсем крохой. Они посетили СиднейскийОперный театр и Улуру в Австралии, а также Веллингтон и Окленд в Новой Зеландии. Об этом сообщает Business Insider.Отметим, что поклонники Меган считают, что та слишком сильноподражает Диане. Даже маршрут королевских "гастролей" выбрала похожий. Якобыдевушка старается перенять у матери супруга неповторимый и узнаваемый по всемумиру стиль, поэтому преданные фанаты перестают узнавать Маркл.Стоит добавить, что в 2014 году Принц Уильям и Кейт Миддлтонтакже посещали Австралию и Новую Зеландию. Тогда в поездку монаршая чета взялас собой девятимесячного сына принца Джорджа.