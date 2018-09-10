Герцог и герцогиня Сассекские в октябре отправятся в свой
первый официальный королевский тур. Кенсингтонский Дворец уже объявил
официальный маршрут путешествия.
Герцог и герцогиня Сассекские в октябре отправятся в свой
первый официальный королевский тур. Кенсингтонский Дворец уже объявил
официальный маршрут путешествия.
Меган Маркл и принц Гарри в период с 16 по 31 октября посетят
Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. Об этом было объявлено сегодня,
10 сентября.
Особое внимание будет уделено “Играм непобежденных”, что пройдут вСиднее
–
соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами во время боевых
действий. “Игры” проводятся с 2014 года в разных странах по инициативе принца
Гарри. Также в поездке королевская
чета сосредоточится на программе молодого лидерства, природоохранных проектах и мероприятиях,
посвященных экологии.
Отмечается, что Гарри вместе с супругой буквально пройдет по
родительским стопам. Такой же тур был выбран для его матери и отца в 1983 году.
Тогда принц Чарльз и принцесса Диана колесили по свету вместе со своим сыном
Уильямом, который в ту пору был еще совсем крохой. Они посетили Сиднейский
Оперный театр и Улуру в Австралии, а также Веллингтон и Окленд в Новой Зеландии. Об этом сообщает Business Insider.
Отметим, что поклонники Меган считают, что та слишком сильно
подражает Диане. Даже маршрут королевских "гастролей" выбрала похожий. Якобы
девушка старается перенять у матери супруга неповторимый и узнаваемый по всему
миру стиль, поэтому преданные фанаты перестают узнавать Маркл.
Стоит добавить, что в 2014 году Принц Уильям и Кейт Миддлтон
также посещали Австралию и Новую Зеландию. Тогда в поездку монаршая чета взяла
с собой девятимесячного сына принца Джорджа.