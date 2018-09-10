Новый поворот в громком деле о жестокой драке в Павловском Посаде с участием полицейских: бывшие сотрудники ДПС, на глазах которых их коллега до смерти избил мужчину, пытаются через суд вернуть себе офицерские погоны и даже восстановиться на работе. Пока они проходят по делу как свидетели.

Новый поворот в громком деле о жестокой драке в Павловском Посаде с участием полицейских: бывшие сотрудники ДПС, на глазах которых их коллега до смерти избил мужчину, пытаются через суд вернуть себе офицерские погоны и даже восстановиться на работе. Пока они проходят по делу как свидетели.Экс-полицейские Владимир Башкинов и Антон Томшинский сами в суд не явились — прислали адвоката в надежде вернуть право на ношение формы. Оба считают, что их незаконно уволили за пьяную драку со смертельным исходом.Ночью 21 июля компания автоинспекторов Павловского Посада отмечала внеочередную звездочку на погонах. Гуляли шумно, пили много. В этом же баре отдыхал Евгений Толстов. Он случайно разбил стакан на столе полицейских. Все, что было дальше, больше напоминало побоище.Уже на парковке Евгению устроили настоящую экзекуцию. В какой-то момент он упал, сильно ударился головой, и в итоге через несколько дней скончался в больнице. После резонанса в СМИ инспекторов уволили, но задержали только одного Артема Тимощука.Остальные по делу пока проходят как свидетели: дескать, сами не били, только стояли и смотрели. Но даже если так, как быть с присягой, которая для полицейских не отменяется в конце рабочего дня?"Ни разу не высказав хоть что-то, хоть какие-то соболезнования — никак абсолютно. Это верхняя степень цинизма: 40 дней только было 4 сентября, а они уже на работе восстанавливаются! Будут так же отмечать, по-прежнему жить, веселиться — а Женьку убили!" — говорит мать погибшего Раиса Толстова.Бар "Мускат" здесь больше не работает — заведение переехало. Но друзья и знакомые продолжают нести сюда цветы в память о Евгении Толстове."Мне конкретно говорили, что мне в этом городе еще жить и работать, город маленький и против системы не попрешь. Также к моей маме к машине подошел незнакомый человек, притом назвал ее по имени-отчеству, и спросил, не боится ли она, что с ее дочерью что-то случится", — говорит подруга погибшего Евгения Толстова Екатерина Шептунова.В драке от рук пьяных полицейских, как утверждают родственники, пострадал еще один человек. Но этого эпизода пока почему-то нет в деле."В связи с тем, что расследование уголовного дела вызвало общественный резонанс, представляет особую сложность, а также для полного объективного расследования руководством главного управления СК РФ по Московской области принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в Управление по расследованию особо важных дел СК России по Московской области", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.Сейчас сразу четыре бывших инспектора, которых уволили за участие в этой истории, требуют восстановить их в должности через суд и вернуть офицерские погоны. При этом никто из них не пытался извиниться или хотя бы объясниться с семьей погибшего.