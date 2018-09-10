Экс-участница шоу Саша Петрова опубликовала интимные снимки. На них 21-летняя девушка занимается самоудовлетворением.

Экс-участница шоу Саша Петрова опубликовала интимныеснимки. На них 21-летняя девушка занимается самоудовлетворением.Оказывается, Петрова за1000 рублей раздевается и присылает снимки пользователям Сети, передает Telegram-канал Super. Теперь откровенныефото стали достоянием широкой общественности.Саша – уроженка Санкт-Петербурга.Она работает диджеем под псевдонимом Drugfox. Также девушка трудится вебкам-моделью на эротическом сайте и любит раздеваться налюдях. Родители не против неоднозначного увлечения дочери и не осуждают ее,считая, что это тоже неплохой заработок, сообщает сайт Uuchastniki.com.Петрова активно ведетсоциальные сети. В ее Instagram-аккаунте много откровенных фото. Трудный характер звезде "Пацанок" передалсяот отца, с которым у нее в детстве были конфликты.У Саши есть сестра. Девушкадавно занимается фехтованием. Саша решила пройти кастинг в третий сезон шоу "Пацанки",чтобы найти в себе гармонию и научиться контролировать эмоции.