Экс-участница шоу Саша Петрова опубликовала интимные
снимки. На них 21-летняя девушка занимается самоудовлетворением.
Экс-участница шоу Саша Петрова опубликовала интимные
снимки. На них 21-летняя девушка занимается самоудовлетворением.
Оказывается, Петрова за
1000 рублей раздевается и присылает снимки пользователям Сети, передает Telegram-канал Super. Теперь откровенные
фото стали достоянием широкой общественности.
Саша – уроженка Санкт-Петербурга.
Она работает диджеем под псевдонимом Drugfox. Также девушка трудится вебкам-моделью на эротическом сайте и любит раздеваться на
людях. Родители не против неоднозначного увлечения дочери и не осуждают ее,
считая, что это тоже неплохой заработок, сообщает сайт Uuchastniki.com.
Петрова активно ведет
социальные сети. В ее Instagram-аккаунте много откровенных фото. Трудный характер звезде "Пацанок" передался
от отца, с которым у нее в детстве были конфликты.
У Саши есть сестра. Девушка
давно занимается фехтованием. Саша решила пройти кастинг в третий сезон шоу "Пацанки",
чтобы найти в себе гармонию и научиться контролировать эмоции.