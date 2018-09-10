Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Смоленской области члена запрещенной в России террористической группировки Исламское государство (ИГ). Мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был ликвидировать одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой республики.

Федеральнаяслужба безопасности (ФСБ) задержала в Смоленской области членазапрещенной в России террористической группировки "Исламскоегосударство" (ИГ). Мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ)должен был ликвидировать одного из лидеров самопровозглашенной Донецкойреспублики.Задержанным оказался уроженец Республики Дагестан Меджид Магомедов, сообщает РИА Новости. На допросе он заявил, что спецслужбы Незалежной снабжают боевиков ИГ оружием для организации терактов на территории России.Каквыяснилось, в начале этого года задержанный побывал на Украине, где спредставителями исламистов решал вопросы о поставке оружия бандитскомуподполью на Северном Кавказе. "Они познакомили его с представителямиСлужбы безопасности Украины и "Правого сектора" (запрещенная в Россииэкстремистская организация. – Прим. Ред.)", – заявили в ФСБ.Магомедовбыл задержан в момент подготовки преступления. У него изъялисамодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловомэквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.Напомним,в конце августа в результате взрыва в центре Донецка был убит глава ДНРАлександр Захарченко. Власти самопровозглашенной республики обвинили ворганизации теракта украинские власти.Доэтого к террористической деятельности официальный Киев призывал бывшийминистр обороны Украины Анатолий Гриценко. В интервью одному изтелеканалов он заявил, что между Россией и Украиной идет война, а разтак, то руководству Незалежнойнеобходимо бороться с "российской агрессией" любыми доступнымиметодами. "На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве илиМариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", – заявил он.