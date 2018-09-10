В рамках операции «Внимание, дети!» госавтоинспекторы посещают детские сады и школы, где рассказывают юным участникам дорожного движения о ПДД.

В рамках профилактической операции «Внимание, дети!» инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району Ирина Нефедова приехала в гости к воспитанникам детского садика № 11 в городе Киржач. Госавтоинспектор приняла участие в организованном педагогами учреждения и дошколятами тематическом мероприятии «Правила дорожные знать каждому положено!».Ребята прочитали стихи и спели песни на тему соблюдения ПДД. Воспитанники подготовительных групп выступили с познавательной театрализованной постановкой. Юные участники дорожного движения еще раз продемонстрировали, как двигаться по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, что может произойти, если пешеходы будут пренебрегать Правилами дорожного движения. Яркое выступление дошколята показали с помощью мобильного автогородка. Ни у кого из присутствующих не возникло сомнений в том, что Правила дорожного движения должен знать, а главное соблюдать каждый.Мальчишки и девчонки продемонстрировали хорошие знания дорожной безопасности, без труда отвечая на вопросы инспектора ГИБДД Ирины Нефедовой.Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Вязниковскому району Александр Семенов провел профилактическую беседу с учащимися средней общеобразовательной школы № 9 в городе Вязники.С использованием наглядного материала Александр Валерьевич напомнил ребятам о правилах поведения на дорогах и улицах города, разобрал ситуации, которые могут произойти из-за невнимательности и безответственности юных участников дорожного движения. Инспектор проинформировал школьников о необходимости применения светоотражающих элементов на одежде и портфелях в темное время суток.Ребята в свою очередь поблагодарили госавтоинспектора за познавательную беседу, пообещав обязательно применять полученные знания.