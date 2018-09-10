В рамках операции «Внимание, дети!» госавтоинспекторы посещают детские сады и школы, где рассказывают юным участникам дорожного движения о ПДД.
В рамках профилактической операции «Внимание, дети!» инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району Ирина Нефедова приехала в гости к воспитанникам детского садика № 11 в городе Киржач. Госавтоинспектор приняла участие в организованном педагогами учреждения и дошколятами тематическом мероприятии «Правила дорожные знать каждому положено!».
Ребята прочитали стихи и спели песни на тему соблюдения ПДД. Воспитанники подготовительных групп выступили с познавательной театрализованной постановкой. Юные участники дорожного движения еще раз продемонстрировали, как двигаться по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, что может произойти, если пешеходы будут пренебрегать Правилами дорожного движения. Яркое выступление дошколята показали с помощью мобильного автогородка. Ни у кого из присутствующих не возникло сомнений в том, что Правила дорожного движения должен знать, а главное соблюдать каждый.
Мальчишки и девчонки продемонстрировали хорошие знания дорожной безопасности, без труда отвечая на вопросы инспектора ГИБДД Ирины Нефедовой.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Вязниковскому району Александр Семенов провел профилактическую беседу с учащимися средней общеобразовательной школы № 9 в городе Вязники.
С использованием наглядного материала Александр Валерьевич напомнил ребятам о правилах поведения на дорогах и улицах города, разобрал ситуации, которые могут произойти из-за невнимательности и безответственности юных участников дорожного движения. Инспектор проинформировал школьников о необходимости применения светоотражающих элементов на одежде и портфелях в темное время суток.
Ребята в свою очередь поблагодарили госавтоинспектора за познавательную беседу, пообещав обязательно применять полученные знания.