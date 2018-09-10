Вопрос мирного договора с Японией нельзя решить в одночасье, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он подчеркнул, что Россия готова искать развязки, которые устроили бы власти и народы обеих стран.

Вопрос мирного договора с Японией нельзя решить в одночасье. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На встрече лидеры двух стран затронули проблему мирного договора."Вопрос этот обсуждается многие десятилетия, и было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье", — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия готова "искать развязки", которые устроили бы власти и народы обеих стран. Кроме того, Путин отметил, что в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах есть определенные успехи: "Удовлетворены ходом согласования "дорожных карт" по реализации проектов в пяти утвержденных областях — в аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, организации пакетных туров и утилизации мусора".Также в ходе встречи лидеры двух стран договорились провести третью миссию японского бизнеса на Южные Курильские острова. После этого состоится четвертый раунд переговоров по совместной деятельности.