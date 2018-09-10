10.09.2018

2018-09-10 18:20:26

Пьяный омич пытался взорвать пятиэтажку

В Омске один из жильцов пятиэтажки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грозился взорвать дом. Мужчина открыл вентили газовой плиты и позвонил в МЧС, рассказав о своем намерении, передает .



Злоумышленника сотрудникам МЧС удалось отговорить приводить в действие свой план. Сейчас с мужчиной работают правоохранители.