В честь Дня рождения певца, 10 сентября его подруга
Елена Крыжина поделилась неизвестными широкой публике фактами о жизни
музыканта. Оказывается, исполнитель принял
буддизм.
В честь Дня рождения певца, 10 сентября его подруга
Елена Крыжина поделилась неизвестными широкой публике фактами о жизни
музыканта. Оказывается, исполнитель принял
буддизм.
По словам знакомой
Белоусова, он вовсе не был легкомысленным и ветреным, как могло показаться не
знающим его людям. Образ веселого парня артист поддерживал, чтобы удержать
женскую аудиторию.
"На гастроли Женя брал с
собой книжки по философии, что-то читал, любил порассуждать… Евгений постоянно
стремился к идеалу… Постоянно сидел на диетах. Пытался добиться идеальной формы
притом, что у него было все прекрасно с телом", – приводит слова Крыжиной . Она считает, что так бывает
с людьми, которые себя недолюбливает.
Ближе к
тридцати годам у Белоусова произошла переоценка ценностей. Его душевные метания
основывались на то, что к этому возрасту он так и не смог укоренитьс: ни в
музыке, ни в семейной жизни. Трагедия заключалась и в том, что Женя не видел
четко и свое будущее: чем именно хочет заниматься.
Он
постоянно себя искал. "Как-то говорил, что хотел бы отойти от музыки и даже
начал писать картины… Лишь уже ближе к закату своего века он нашел свое. В 1997
году поехал в Таиланд со своей гражданской супругой Еленой Савиной и другом.
Там он принял буддизм", – поделилась подруга певца.
Елена
Крыжина отметила, что после принятия новой религии Женя говорил, что был
неимоверно счастлив, полон сил и энтузиазма. "Но прыгнуть выше
Белоусова-мальчика, который поет о "девочке синеглазой", он уже не успел", -
резюмировала подруга Белоусова.
Напомним, исполнитель
скончался 2 июня 1997 года от инсульта. Похоронен на Кунцевском кладбище в
Москве.