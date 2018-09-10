В честь Дня рождения певца, 10 сентября его подруга Елена Крыжина поделилась неизвестными широкой публике фактами о жизни музыканта. Оказывается, исполнитель принял буддизм.

В честь Дня рождения певца, 10 сентября его подругаЕлена Крыжина поделилась неизвестными широкой публике фактами о жизнимузыканта. Оказывается, исполнитель принялбуддизм.По словам знакомойБелоусова, он вовсе не был легкомысленным и ветреным, как могло показаться незнающим его людям. Образ веселого парня артист поддерживал, чтобы удержатьженскую аудиторию."На гастроли Женя брал ссобой книжки по философии, что-то читал, любил порассуждать… Евгений постоянностремился к идеалу… Постоянно сидел на диетах. Пытался добиться идеальной формыпритом, что у него было все прекрасно с телом", – приводит слова Крыжиной . Она считает, что так бываетс людьми, которые себя недолюбливает.Ближе ктридцати годам у Белоусова произошла переоценка ценностей. Его душевные метанияосновывались на то, что к этому возрасту он так и не смог укоренитьс: ни вмузыке, ни в семейной жизни. Трагедия заключалась и в том, что Женя не виделчетко и свое будущее: чем именно хочет заниматься.Онпостоянно себя искал. "Как-то говорил, что хотел бы отойти от музыки и даженачал писать картины… Лишь уже ближе к закату своего века он нашел свое. В 1997году поехал в Таиланд со своей гражданской супругой Еленой Савиной и другом.Там он принял буддизм", – поделилась подруга певца.ЕленаКрыжина отметила, что после принятия новой религии Женя говорил, что былнеимоверно счастлив, полон сил и энтузиазма. "Но прыгнуть вышеБелоусова-мальчика, который поет о "девочке синеглазой", он уже не успел", -резюмировала подруга Белоусова.Напомним, исполнительскончался 2 июня 1997 года от инсульта. Похоронен на Кунцевском кладбище вМоскве.