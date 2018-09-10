Судебное рассмотрение иска компании Роснефть к участникам проекта Сахалин-1 отложено сахалинским арбитражным судом до 2 ноября.

Судебное рассмотрение иска компании "Роснефть" к участникам проекта "Сахалин-1" отложено сахалинским арбитражным судом до 2 ноября. Это сделано в целях содействия урегулирования спора между сторонами, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что "Роснефть" подала ходатайство о переносе рассмотрения своего иска. Ответчики поддержали эту просьбу. Стороны будут принимать меры по урегулированию спора."Роснефть" собиралась взыскать с пяти участников проекта "Сахалин-1" ("Сахалинморнефтегаз-шельф", "РН-Астра", "Эксон нефтегаз лимитед", "Сахалин ойл энд газ девелопмент Ко., Лтд", ONGC Videsh) 89,1 миллиарда рублей за "неосновательное обогащение". Также ответчики должны были выплатить проценты "за пользование чужими деньгами".Проект "Сахалин-1" предусматривает разработку трех морских месторождений на северо-восточном шельфе острова ("Чайво", "Одопту", "Аркутун-Даги"). Запасы месторождения составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров природного газа.