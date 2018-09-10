Регионы России поборются за путевку на Всемирные летние игры Специальной олимпиады 2019, которые пройдет весной в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сегодня заявил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

Регионы России поборются за путевку на Всемирные летние игры Специальной олимпиады 2019, которые пройдет весной в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сегодня заявил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов."Соревнования по юнифайд гандболу с участием четырех команд из регионов России пройдут 13 сентября в столице. В турнире примут участие четыре команды студентов из разных регионов страны: Московская область, Владимирская, Иваново и Москвы. Победитель соревнований получит путевку для участия во Всемирных Летних играх Специальной Олимпиады 2019", – пояснил Юрий Смирнов.В пресс-службе Специальной олимпиады России, напомнили, что юнифайд спорт предполагает, что в одной команде играют спортсмены с умственными (ментальными) нарушениями, так и без таковых. Такие соревнования объединяют ребят вне зависимости от их особенностей, помогают атлетам Специальной Олимпиады России почувствовать себя нужными в современном мире и дают хорошие результаты для их адаптации в современном обществе."Мы через спорт помогаем ребятам социализироваться. Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Надеемся, что после соревнований по гандболу многие захотят его развивать в своих регионах", – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ, президент Специальной Олимпиады Юрий Смирнов.Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Основная задача которой, средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества. Международное Специальной Олимпийское Движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается Министерством спорта РФ и многими Всероссийскими федерациями по различным видам спорта.