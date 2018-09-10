Виктории Скрипаль (племяннице Сергея Скрипаля) не удалось стать депутатом Ярославской областной думы. Она баллотировалась по партийным спискам Справедливой России.

Виктории Скрипаль (племяннице Сергея Скрипаля) не удалось стать депутатом Ярославской областной думы."В состав областной думы я не прошла, но оцениваю свое выступление хорошо. Для меня это первое участие в выборах", — заявила Скрипаль "Интерфаксу".По ее словам, активную избирательную кампанию она не вела.Скрипаль возглавляла список "Справедливой России" во Фрунзенском районе Ярославля. "Эсеры" разделили четвертое место с "Коммунистами России" с результатом 6,4%. На первом месте — "Единая Россия" с результатом 40,4%.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Предположительно, они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок". Британские власти обвинили в случившемся Россию. В Москве отвергли все обвинения.5 сентября британская полиция заявила, что в отравлении Скрипалей подозреваются Александр Петров и Руслан Боширов. Следствие готовится предъявить им обвинение.