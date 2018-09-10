Президент России Владимир Путин встретился во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Президент России Владимир Путин встретился во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ."Отношения между нашими странами развиваются поступательно, и впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств", — заявил российский лидер, открывая переговоры, передает телеканал "Россия 24".В качестве примера развития гуманитарной сферы он привел беспрецедентные по масштабу перекрестные Года России в Японии и Японии в России, а также напомнил о значительном росте товарооборота между странами."В прошлом году он вырос и в этом году за первые шесть месяцев еще на 20%. При этом поставки российских продуктов машиностроения выросли на 90%, а текстиля — на 14%", — указал президент РФ.В свою очередь Синдзо Абэ отметил, что рассчитывает обсудить в ходе встречи не только развитие экономического сотрудничества, но и проблему мирного договора.Визит премьер-министра Японии в Россию приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который откроется 11 сентября.Мирный договор с Японией по окончании Второй мировой войны так и не был подписан, так как власти страны поставили условием его заключения возвращение островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Москве считают, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.