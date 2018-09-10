Итоги Единого дня голосования подводят в России. Центризбирком, политические партии и эксперты называют это голосование одним из самых спокойных за последние годы: обошлось почти без нарушений. Большая часть губернаторских кампаний завершилась победой кандидатов в первом туре, но в нескольких регионах потребуется второй.

Итоги Единого дня голосования подводят в России. Центризбирком, политические партии и эксперты называют это голосование одним из самых спокойных за последние годы: обошлось почти без нарушений. Большая часть губернаторских кампаний завершилась победой кандидатов в первом туре, но в нескольких регионах потребуется второй.Пока в Москве только начинали заполнять избирательные урны, Ямало-Ненецкий округ обрел нового губернатора. Первым победителем этих выборов стал тридцатилетний Дмитрий Артюхов. Самый молодой глава региона страны получил 14 из 18 голосов в местном Заксобрании. Также по представлению президента депутаты в Ингушетии утвердили Юнус-Бека Евкурова, а в Дагестане — Владимира Васильева.Прямые выборы глав прошли в этот раз в 22 субъектах. Самые убедительные победы (больше трех четвертей голосов избирателей), по предварительным данным, у Дмитрия Азарова в Самаре, Александра Буркова в Омске, Сергея Цивилёва в Кемерове и Сергея Носова в Магаданской области. Впрочем, некоторые регионы свои кампании еще могут продолжить.Явная тенденция выборов — победы действующих губернаторов и представителей "Единой России". Единственный явный фаворит среди глав регионов от оппозиции — коммунист Андрей Клычков в Орловской области. Большинство в региональных Заксобраниях единороссы уступили лишь трижды: в Ульяновской, Иркутской областях и Хакасии. Пятеро из семи новых депутатов Госдумы, скорее всего, тоже будут представлять партию большинства."Партия выступила стабильно, — заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. – И, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы"."Выборная кампания была напряженная и ответственная, мы сейчас боремся за свои результаты во всех регионах, — говорит председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. — Наша команда практически повсеместно прибавила к результатам"."Мы обязательно все обжалуем. Мы не пойдем путем саботажа и призывов к насилию, а будем действовать парламентским путем", — заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.Всего в этот раз в 80 регионах страны прошло почти пять тысяч кампаний. 63 миллиона человек выбирали из 72 тысяч кандидатов. Семь одномандатных округов делегировали новых депутатов в Государственную думу. 16 регионов получают новых членов Заксобраний, а 25 — губернаторов."В обществе есть запрос на обновление, и вот эти кандидаты отвечают этому запросу. С ними люди связывают надежду на улучшение жизни к лучшему", — комментирует политолог Константин Костин.За ходом голосования следили больше 120 тысяч наблюдателей. Своих в регионы впервые направила федеральная Общественная палата.Рекорд электоральной активности в этот раз поставило Кемерово с явкой в 60 процентов. Серьезно ее повысила система "Мобильный избиратель". Например, в Москве, где уверенно побеждает действующий мэр Собянин, при общей явке в 28%, на дачных участках проголосовали почти 60%. Всего же возможностью отдать голос по месту пребывания воспользовались больше 900 тысяч человек.В середине дня замглавы одного из участковых избиркомов в Улан-Удэ пробудет выдать избирателю уже заполненные бюллетени. И это становится едва ли не единственным серьезным нарушением этих выборов.В избиркомы, конечно, жаловались на так называемые вбросы, говорили о недопуске к урнам и даже пытались смоделировать фальшивый участок с нарушением. Но ничего серьезного, что могло бы повлиять на голосование в целом, к закрытию участков так и не случилось. Единый день голосования по его итогам назвали одним из самых спокойных в современной истории России.