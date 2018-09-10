«Ростелеком» поддержал молодёжный форум «ДоброСаммит 2018» во Владимире. Одно из ключевых событий Года добровольца собрало более 15 тысяч общественников из регионов Центральной России. «Ростелеком» провёл на основную площадку форума в Центральном парке культуры и отдыха Владимира канал связи на 1 Гбит/с, установил в парке 6 точек Wi-Fi, каждая из которых обеспечила одновременное подключение до 300 пользователей.

Ростелеком поддержал молодёжный форум ДоброСаммит 2018 во Владимире. Одно из ключевых событий Года добровольца собрало более 15 тысяч общественников из регионов Центральной России. Ростелеком провёл на основную площадку форума в Центральном парке культуры и отдыха Владимира канал связи на 1 Гбит/с, установил в парке 6 точек Wi-Fi, каждая из которых обеспечила одновременное подключение до 300 пользователей.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Форум добровольческих проектов ДоброСаммит объединяет активных молодых людей со всего ЦФО. Участники стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему. И Ростелеком уже в пятый раз стал техническим партнёром мероприятия. Мы создаём оптимальные условия для воплощения этих идей в жизнь, обеспечивая форум высокоскоростным доступом в интернет.Услуги по беспроводному доступу в интернет от Ростелекома дают множество возможностей для комфортного и безопасного пребывания и работы в сети. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается SMS-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.Форум добровольческих проектов открылся акцией Парад студенчества. В рамках мероприятия прошли региональный этап Всероссийского конкурса Доброволец России 2018 и областной фестиваль уличных видов спорта Короли улиц.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронногоправительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.